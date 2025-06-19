Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor

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Genetik yatkınlık, stres, hormonal dengesizlikler gibi birçok etkenin yanı sıra, uzmanlara göre yanlış beslenme alışkanlıkları da saç sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabiliyor.

İşte saç dökülmesine yol açabilecek en yaygın 5 beslenme yanlışı ve dikkat edilmesi gerekenler:

1. Aşırı Kalori Kısıtlaması

Kilo vermek için uygulanan çok düşük kalorili diyetler, saçların dökülmesine zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, vücudun temel ihtiyaçlarını karşılayacak enerjiye sahip olmaması halinde, saç üretiminin durma noktasına gelebileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, ani kilo kaybı ve düşük kalorili diyetlerin, saçın dökülme evresine daha erken girmesine neden olabileceğini ortaya koyuyor. Dengeli ve sürdürülebilir bir kalori planı, saç sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor.

2. Yetersiz Protein Tüketimi

Saçların ana yapı taşı olan keratinin üretimi için protein alımı şart. Protein açısından fakir bir diyet, saçların güçsüzleşmesine, kolay kırılmasına ve zamanla dökülmesine neden olabilir. Et, balık, yumurta, süt ürünleri ve baklagiller gibi kaliteli protein kaynakları günlük beslenmede mutlaka yer almalı.

3. Çinko Eksikliği

Vücutta birçok enzimin çalışmasında görev alan çinko, saç gelişiminde de kilit rol oynuyor. Çinko yetersizliği, saç foliküllerinin zayıflamasına ve saç kaybına yol açabiliyor. Özellikle kabak çekirdeği, kuruyemişler, et ve deniz ürünleri çinko açısından zengin besinler arasında yer alıyor. Uzmanlar, saç dökülmesi yaşayanların çinko seviyelerini kontrol ettirmesini öneriyor.

4. Demir Eksikliği

Demir minerali, oksijenin vücutta taşınmasını sağladığı için saç köklerinin beslenmesinde kritik öneme sahip. Kadınlarda daha sık görülen demir eksikliği anemisi, saç dökülmesinin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kırmızı et, ıspanak, karaciğer ve mercimek gibi demir açısından zengin gıdalarla eksikliğin giderilmesi mümkün olabiliyor. Ancak doğru teşhis için mutlaka kan tahlili yapılmalı.

5. Kontrolsüz Takviye Kullanımı

Her zaman eksiklikler değil, bazı vitamin ve minerallerin fazlası da saç kaybına yol açabiliyor. Özellikle A vitamini, E vitamini ve selenyumun aşırı alımı, saç dökülmesini artırabiliyor. Doktor kontrolü olmadan rastgele alınan takviyeler, saçların yanı sıra genel sağlık üzerinde de olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle, takviye kullanımı öncesinde uzman görüşü alınması şart.

Kaynak: Haber Merkezi