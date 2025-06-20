İstanbul'da Oto Tamirhanesinde Yangın! 10 Araç Küle Döndü

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Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki oto sanayi sitesinde bulunan bir tamirhanede gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer iş yerlerine sıçradı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte zaman zaman şiddetli patlama sesleri duyulurken, bölgeyi duman bulutu kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Patlamalar ve alevlerin yoğunluğu ekiplerin müdahalesini zorlaştırsa da yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında çok sayıda iş yeri ciddi hasar görürken, 10 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA