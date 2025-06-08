Trabzon'daki Sel Faciasından Kahreden Haber! 6 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulundu

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Trabzon’da 3 Haziran’da etkisini gösteren şiddetli sağanak sonrasında su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlar meydana gelmişti. Metrekareye 63 kilogram yağış düşen kentte selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni 6 gün sonra bulundu.

Trabzon’da 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış kentte sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesine neden olmuş, kentin birçok yerinde alt ve üst yapıda büyük hasar oluşmuştu.

EVLER, ARABALAR SUYA GÖMÜLMÜŞTÜ

Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Toklu Deresi'nin taşmasına neden olmuş, eski devlet sahil yolunda 50'ye yakın araç sular altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini de su basmıştı.

Pelitli, Değirmendere, Havalimanı ve Çömlekçi mevkilerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki su birikintileri, uzun araç kuyruklarına neden olurken, bazı araçlar tamamen suya gömülmüştü.

6 GÜN SONRA BULUNDU

Sel felaketinin hayatı felç ettiği Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Sele kapıldığı değerlendirilen Aydın için, termal dronlarla Sera Deresi ve Gölü çevresinde yoğun çalışma yürütülmüştü. 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni 6 gün sonra bulundu.

3 Haziran 2025 tarihinde Trabzon ili Akçaabat ilçesinde, 1951 doğumlu Hüseyin Şahin isimli vatandaşımızın yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılarak kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı.… — AFAD (@AFADBaskanlik) June 8, 2025

Kaynak: DHA