Trabzon Felaketi Yaşıyor! Selde Kaybolan Kişi Aranıyor

Trabzon’da 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış kentte sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesine neden oldu. Alt ve üst yapıda büyük hasarın oluştuğu şehirde, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor. Temizlik ve onarım ekipleri, selin izlerini silmek için aralıksız çalışıyor.

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Trabzon Felaketi Yaşıyor! Selde Kaybolan Kişi Aranıyor

Trabzon'da etkili olan şiddetli sağanak, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kısa sürede metrekareye 63 kilogram yağış düşmesiyle birlikte su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle sahil şeridindeki mahallelerde su seviyesi araçların üzerine kadar yükseldi.

Trabzon Felaketi Yaşıyor! Selde Kaybolan Kişi Aranıyor - Resim : 1

Toklu Mahallesi’nde Devlet Sahil Yolu yağışa teslim olurken, park halindeki birçok araç suya gömüldü. Bazı sürücüler araçlarında mahsur kalırken, itfaiye, Karayolları ve TİSKİ ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Göle dönen yollarda güvenliği sağlamak için trafik ekipleri görev aldı.

Trabzon Felaketi Yaşıyor! Selde Kaybolan Kişi Aranıyor - Resim : 2

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Yağış sonrası ev ve iş yerlerinin bodrum katları sular altında kaldı. Ekipler, özellikle sahil kesiminde büyük hasar oluşturan selin ardından, iş makineleriyle tahliye, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Komşu illerden takviye gelen ekipler ve vidanjörler de kentte çalışmalara destek veriyor.

Trabzon Felaketi Yaşıyor! Selde Kaybolan Kişi Aranıyor - Resim : 3

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Yüksek kesimlerde yaşanan toprak kaymaları, yolların ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Hasar gören araçlarda tespit çalışmaları sürerken, bazı yolların geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Ekipler, çöken yolların onarımı ve riskli bölgelerin güvenli hale getirilmesi için sahada.

Trabzon Valiliği koordinasyonunda belediye, DSİ, AFAD, Karayolları, emniyet ve diğer kurumların katılımıyla kriz merkezi oluşturuldu. Bu merkez aracılığıyla sel ve heyelan ihbarlarına hızlı şekilde müdahale edilirken, acil tahliyeler ve kurtarma çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor.

Trabzon Felaketi Yaşıyor! Selde Kaybolan Kişi Aranıyor - Resim : 4

KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için de arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Sele kapıldığı değerlendirilen Aydın için sabah saatlerinde yeniden başlatılan aramalarda, termal dronlarla Sera Deresi ve Gölü çevresinde yoğun çalışma yürütülüyor. Şu ana kadar Aydın'a dair bir iz bulunamazken, arama faaliyetleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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