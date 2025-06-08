Mersin Alarmda! Tüm İl 40 Yaşındaki Kadını Arıyor

Mersin'de 40 yaşındaki Sevgül Barış'ın kayıp olduğu bildirildi. Kadının bulunması için dün gece itibarıyla arama çalışması başlatıldı.

Mersin Alarmda! Tüm İl 40 Yaşındaki Kadını Arıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir kayıp vakalarındaki artış dikkat çekerken, son olarak Mersin'de merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde 40 yaşındaki Sevgül Barış'ın kaybolduğu bildirildi.

Yakınları, kendi imkanları ile Barış'ı bulamadıklarını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Mersin Alarmda! Tüm İl 40 Yaşındaki Kadını Arıyor - Resim : 1

Gece başlayan arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Muğla'da Kaybolan 4 Yaşındaki Eylül'den Haber GeldiMuğla'da Kaybolan 4 Yaşındaki Eylül'den Haber GeldiGüncel
Denizli’de 3 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Acı Haber GeldiDenizli’de 3 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Acı Haber GeldiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin kayıp
Hayat Karartan Tavsiye! Güzellik İçin Masaya Yattı, Kabusa Uyandı Güzellik İçin Masaya Yattı, Kabusa Uyandı
Önünü Kestiği Sürücüye Dehşeti Yaşattı! Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Kamerada Önünü Kestiği Sürücüye Dehşeti Yaşattı! Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Kamerada
Karanfil Hangi Rahatsızlıklara İyi Geliyor? İşte Şaşırtan Etkileri Karanfil Hangi Rahatsızlıklara İyi Geliyor? İşte Şaşırtan Etkileri
Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı
Toprak Kuyusuna Gömüp Çamurla Kaplanıyor: 72 Saat Bekleyip Damla Damla Süzülüyor Toprak Kuyusuna Gömüp Çamurla Kaplanıyor: 72 Saat Bekleyip Damla Damla Süzülüyor
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak