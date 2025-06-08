Mersin Alarmda! Tüm İl 40 Yaşındaki Kadını Arıyor

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Bir süredir kayıp vakalarındaki artış dikkat çekerken, son olarak Mersin'de merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde 40 yaşındaki Sevgül Barış'ın kaybolduğu bildirildi.

Yakınları, kendi imkanları ile Barış'ı bulamadıklarını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Gece başlayan arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA