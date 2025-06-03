Muğla'da Kaybolan 4 Yaşındaki Eylül'den Haber Geldi

Bir süredir artan kayıp çocuk vakaları toplumu endişelendirirken, son olarak Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı. Hemen kayıp ihbarında bulunan aile, yardım talebinde bulundu.

DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK’ların arama ekipleri yönlendirildi. Ekipler aramalarını daha çok dağlık alanda yoğunlaştırdı.

Yapılan araştırmaların ardından kayıp çocuk dağlık alanda beş saat sonra sağ olarak bulundu. 4 yaşındaki Eylül sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA