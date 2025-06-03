Beştepe'de Sürpriz Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Beştepe'de Sürpriz Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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