Muğla'da Evinin Önünde Oynarken Kayboldu: 4 Yaşındaki Eylül Her Yerde Aranıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinin önünde oyun oynarken aniden ortadan kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'dan saatlerdir haber alınamıyor. Küçük kızın kaybolması üzerine bölgede adeta seferberlik ilan edildi.

Olay, Yatağan'a bağlı Akgedik Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde tek başına oyun oynayan minik Eylül, bir anda gözden kayboldu. Ailesinin kısa sürede fark ettiği kaybolma sonrası mahalleli de seferber olurken, küçük kızı bulamayınca durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine hızla bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, mahallede arama çalışmalarına başladı. Arama faaliyetlerine kısa sürede AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Bölgedeki endişeli bekleyiş sürerken, ailesi gözyaşları içinde Eylül'den gelecek umutlu haberi bekliyor.

Kaynak: İHA