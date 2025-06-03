İSTANBUL KURBAN KESİM YERLERİ 2025: İstanbul’da Kurban Kesim Yerleri Nerede? Anadolu ve Avrupa Yakası Kurban Nerede Kesilir? İlçe ilçe Kurban Kesim Alanları

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, 2025 yılı için belirlenen kurban kesim ve satış alanlarını araştırmaya başladı. Dini vecibelerini hijyenik, güvenli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmek isteyenler için İstanbul genelinde kurban kesim yerleri netleşti. Peki, İstanbul’da kurban kesim yerleri nerede? Anadolu ve Avrupa yakasında kurban nerede kesilir? İşte ilçe ilçe kurban kesim yerleri...

2025 İSTANBUL'DA KURBAN KESİM YERLERİ NEREDE?

İBB, 2025 Kurban Bayramı boyunca hizmet verecek kurban satış ve kesim tesislerini duyurdu. Bu yıl İstanbul’un farklı bölgelerinde toplam 4 ana noktada kurban kesim ve satış işlemleri yapılacak. Her alanda modern donanımlar, sağlık ve hijyen koşullarına uygun altyapılar sunulacak.

İBB tarafından belirlenen 2025 kurban kesim alanları:

Alibeyköy – Eyüpsultan (Avrupa Yakası)

Ferhatpaşa – Ataşehir (Anadolu Yakası)

Kurnaköy – Pendik (Anadolu Yakası)

Paşaköy – Sancaktepe (Anadolu Yakası)

Bu noktalarda toplam 5.100 büyükbaş ve 1.600 küçükbaş hayvan kesim kapasitesi bulunuyor.

KURBAN MOBİL UYGULAMASIYLA RANDEVU ZORUNLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğunluk yaşamadan kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için “Kurban Mobil” uygulamasını devreye aldı. Bu uygulama üzerinden;

Kesim için randevu alınabilir,

Alanların harita konumları görüntülenebilir,

Seçilen hayvanın küpe numarası ve sağlık bilgileri incelenebilir.

Sadece randevulu sistemle çalışacak olan bu alanlarda hem işlem süreci hızlanacak hem de olası kalabalıklar önlenecek.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Kurban kesim zamanı, mezheplere göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte genel kurallar şu şekildedir:

Hanefî mezhebine göre, kurban kesimi bayram namazının ardından başlar ve Kurban Bayramı’nın 3. günü akşamına kadar devam eder.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban kesimi, bayramın 4. günü gün batımına kadar yapılabilir.

Her iki görüşte de gündüz saatlerinde kesim yapmanın daha faziletli olduğu vurgulanmaktadır.

İSTANBUL’DA KURBAN KESİMİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Belirlenen kesim alanları dışında çevreyi kirleten ya da izinsiz kesim yapanlara cezai işlem uygulanabilir.

Hijyenik koşullarda kesim yapılması, çevre sağlığı açısından büyük önem taşır.

Kesim işlemlerinde resmi onaylı veteriner denetimi mevcuttur.

Kesim sonrası atıklar, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelidir.

İSTANBUL'DA ANADOLU VE AVRUPA YAKASI İLÇE İLÇE KURBAN KESİM ALANLARI:

Kaynak: Haber Merkezi