Kayıp Çocuk Meriç Nehri'nde Aranıyor

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin botlarla Meriç Nehri'ndeki araması devam ediyor.

Kayıp Çocuk Meriç Nehri'nde Aranıyor

Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde 2 çocuk yüzmek için nehre girdi.

Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kaybolurken, arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar sonrası olay yerine AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler botlarla nehirde arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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