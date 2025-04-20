Denize Düşen Kuzuyu Sahil Güvenlik Kurtardı, O Anlar Kamerada

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenen bir kuzu, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.​

Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli, Alibey (Cunda) Adası açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde bir kuzunun sürüklendiğini fark etti. Ekipler, tekneyle hayvana ulaşarak kuzuyu güvenli şekilde denizden çıkardı.​

Denize Düşen Kuzuyu Sahil Güvenlik Kurtardı, O Anlar Kamerada - Resim : 1

Sahil Güvenlik botuna alınan kuzu, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilerek sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kuzunun denize nasıl düştüğü ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir Ayvalık Sahil güvenlik
Son Güncelleme:
Balkonda Unutulan Sigara Az Daha Evi Yakıyordu Balkonda Unutulan Sigara Az Daha Evi Yakıyordu
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Konya’da Yanan Ev Kullanılamaz Hale Geldi Konya’da Yanan Ev Kullanılamaz Hale Geldi
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...