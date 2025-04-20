Denize Düşen Kuzuyu Sahil Güvenlik Kurtardı, O Anlar Kamerada
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenen bir kuzu, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli, Alibey (Cunda) Adası açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde bir kuzunun sürüklendiğini fark etti. Ekipler, tekneyle hayvana ulaşarak kuzuyu güvenli şekilde denizden çıkardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan kuzu, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilerek sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kuzunun denize nasıl düştüğü ise bilinmiyor.
Kaynak: İHA
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