Adıyaman’da Otomobil Takla Attı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaza meydana geldi. Kazada takla atan araçta bulunan bir kişi yaralandı.

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Adıyaman’da Otomobil Takla Attı

Alınan bilgiye göre, Adıyaman yönünden gelip Gölbaşı istikametine gitmekte olan Mustafa Y. kontrolündeki 44 ADZ 507 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü bölgesinde önünde seyreden başka bir aracın ani fren yapması neticesinde önündeki araca çarpmamak için ani manevra yaptı.

Manevranın ardından kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlanarak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücü yaralandı. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaynak: İHA

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Adıyaman Trafik kazası
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