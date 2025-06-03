Ukrayna'dan Rusya'ya Bir Saldırı Daha! Ulaşımın Kalbi Köprüyü Havaya Uçurdu

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır devam eden savaşın sona ermesi için yapılan barış müzakerelerinin ikinci durağı yeniden İstanbul olmuştu. Görüşmelerden bir gün önce Ukrayna, Rusya içlerinden kaldırdığı FVP dronlarla son derece kritik askeri üsleri vurmuştu.

Rusya'ya yönelik en uzun menzilli saldırıyı düzenlediğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenledikleri saldırılar için "kesinlikle mükemmel" ifadesini kullanmıştı. Saldırılarda en az dört üste 40'dan fazla Rus savaş uçağı hedef alınmıştı.

Zelenskiy, "Örümcek Ağı" operasyonu adını verdikleri saldırılarda 117 SİHA'nın kullanıldığını, "Rusya'nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ünü vurduklarını" söylemişti.

Ukrayna’dan Rusya’ya bir saldırı daha gerçekleşti. Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki önemli ulaşım hattı Kırım Köprüsünü su altı bombalarıyla vurdu.

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Kaynak: AA