Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Toklu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Eski devlet sahil yolunda 50'ye yakın araç sular altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Toklu Deresi'nin taşmasıyla birlikte 2 Nolu Beşirli Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede yollar göle döndü, araçlar ve iş yerleri su altında kaldı.

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 1

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık üç saat boyunca aralıksız devam eden sağanak yağış, Trabzon kent merkezini adeta felç etti. Özellikle Toklu Deresi'nin taşması, Ortahisar ilçesinde büyük zarara yol açtı. Dere debisinin hızla yükselmesiyle birlikte eski devlet sahil yolu tamamen sulara gömülürken, bölgede yaklaşık 50 araç mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yeri de su baskınından etkilendi.

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 2

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Pelitli, Değirmendere, Havalimanı ve Çömlekçi mevkilerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki su birikintileri, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Sürücüler araçlarını terk ederek sel sularından kaçmaya çalıştı. Bazı araçlar tamamen suya gömülürken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerlerinde güvenlik önlemleri aldı.

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 3

EKİPLER SEFERBER OLDU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Karayolları ve itfaiye ekipleri sabah saatlerinden itibaren alarm durumuna geçti. Su tahliyesi ve mazgal temizliği için yaklaşık 460 personel, 100'e yakın araç ve iş makinesiyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehir genelinde 83 su taşkını ihbarı alınmıştır. Vatandaşlarımızın elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz" denildi.

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 4

TARIM ARAZİLERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Taşkın sadece kent merkeziyle sınırlı kalmadı. Toklu Deresi'nin taşmasıyla birlikte dere yatağına yakın bölgelerdeki fındık bahçeleri ve tarım arazileri de sular altında kaldı. Bazı mahallelerde hayvan barınaklarının suyla dolduğu ve hayvan kayıplarının yaşandığı bildirildi.

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 5

YATAKTAN SAL YAPTI

Su birikintisi oluşan yolda bir esnaf ise sal yaptığı yatakla gezdi. Kamerayla görüntülenen o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 6

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Piri Reis Caddesi, yamaçtan gelen su, çamur ve taşlar nedeniyle adeta bir dereye dönüştü. Yol ulaşıma kapanırken, mahalle sakinleri yetkililere tepki gösterdi. Aynı şekilde Tabakhane Köprüsü civarındaki su birikintileri de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 7

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 8

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 9

Trabzon'da Sağanak Felaketi: Dere Taştı, Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı, Araçlar Suya Gömüldü! - Resim : 10

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Kaynak: DHA-İHA

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