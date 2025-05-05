Kayıp Çocuğun Cesedi Yangın Çıkan Binada Bulundu! 14 Çocuk Gözaltına Alındı

İngiltere'nin doğu tarafındaki Tyne Nehri kıyısında bir endüstri parkı binasında çıkan büyük yangının olduğu bölgede bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden çocuğun, 2 Mayıs Cuma gününden beri kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Layton Carr olduğu öğrenildi. Yangının, Layton'ın kaybolduğu akşam çıktığı belirtildi.

Bölge polisi, trajik olayın ardından yaşları 11 ila 14 arasında değişen on biri erkek ve üçü kız 14 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. "Kasıtsız adam öldürme" şüphesiyle gözaltına alınan 14 çocuk, kefaletle serbest bırakıldı. Çocukların tam olarak nasıl bir eylem gerçekleştirerek olaya müdahil olduklarına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

'SON DERECE TRAJİK BİR OLAY'

Polis, 14 yaşındaki Carr'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili, "Bir çocuğun ne yazık ki hayatını kaybettiği son derece trajik bir olay. Oğullarının kaybını atlatmaya çalışan ailesinin acısını paylaşıyoruz. Ekibimiz ellerinden gelen her şekilde onlara destek olmaya devam edecek. Şu anda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Layton Carr'ın sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve komşuları bir dizi anma etkinliği düzenleyerek 14 yaşındaki çocuğun ailesine destek oldu. Okul yönetiminden yapılan açıklamada "Okul topluluğumuzun kalbi kırık. Layton 9. sınıfın değerli ve çok sevilen bir üyesiydi, hepimiz onu çok özleyeceğiz. Bu zor zamanlarında Layton'ın ailesine ve sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Okulda Layton için sınıfına çiçek bırakılmasına izin verildi.