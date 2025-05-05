Trump’tan TikTok Açıklaması: Yasak Tarihi Ertelenebilir

ABD Başkanı Trump, TikTok’un bir Amerikan şirketine satılmaması durumunda getirilecek yasağın yürürlüğe giriş tarihinin ertelenebileceğini açıkladı. Uygulamanın gençler arasında çok sevildiğini belirten Trump, TikTok’un kendisi için de özel bir yeri olduğunu söyledi. Trump, yasağın uygulanmasını daha önce iki kez ertelemişti.

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Trump’tan TikTok Açıklaması: Yasak Tarihi Ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un bir Amerikan şirketine satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulamaya geçiş tarihinin ertelenebileceğini ifade etti.

NBC News'e verdiği röportajda konuşan Trump, TikTok’a ilişkin yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda esneklik sinyali verdi. Konuyla ilgili soruya, tarih uzatımının mümkün olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

'KALBİMDE BİR YERİ VAR'

Trump, uygulamanın ABD’de özellikle gençler arasında oldukça sevildiğine dikkat çekerek, TikTok’un "kalbinde bir yeri olduğunu" dile getirdi.

Bilindiği üzere, TikTok’un Amerikan bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasına yönelik yasa kapsamında, platform 19 Ocak’ta geçici olarak kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı. Trump, başkanlığa geldiği ilk gün söz konusu yasanın uygulanmasını 75 günlüğüne erteleyen kararnameyi imzalamış, ardından 4 Nisan’da bu süreyi bir 75 gün daha uzatmıştı.

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Kaynak: AA

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