Peru'da Kaçırılan 13 Madencinin Cesedi Bulundu

Peru’nun kuzeyinde, yasa dışı madencilikle bağlantılı silahlı bir grubun elinde bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin, La Libertad bölgesindeki Pataz eyaletinde, elleri bağlı ve başlarından tek kurşunla infaz edilmiş halde bulunduğu bildirildi.

Pataz Belediye Başkanı Aldo Carlos Marino, saldırıyı sert sözlerle kınayarak sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Marino, yaşananların sadece kurbanların ailelerini değil, tüm bölge halkını derinden sarstığını söyledi.

Madencilerin çalıştığı özel şirketten yapılan açıklamada, hükümete güvenlik önlemlerini artırma çağrısı yapılırken, "Yasa dışı madencilikle bağlantılı suçlular tarafından acımasızca öldürülen 13 kişinin aileleriyle dayanışma içindeyiz. Böylesine korkunç bir kayıptan duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Peru Ulusal Polisi olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Peru hükümeti, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin ve buna bağlı organize suç örgütlerinin artması nedeniyle, geçtiğimiz yıl Pataz eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti. Dünya altın üretiminde üst sıralarda yer alan Peru, aynı zamanda yasa dışı madenciliğin neden olduğu şiddet ve suçla mücadelede büyük zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA