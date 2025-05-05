Papa Franciscus Ölmeden Önce Gazze'deki Çocuklar İçin 'Papamobil' Bağışlamış

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybeden önce Gazze'deki çocuklar için anlamlı bir bağış yaptığı ortaya çıktı. Papa Franciscus'un 'papamobil' araçlarından birinin Gazzeli çocuklar için bağışlandığı ve bağışın yerine ulaşması için insani koridorun açılmasının beklendiği öğrenildi.

Papa Franciscus Ölmeden Önce Gazze'deki Çocuklar İçin 'Papamobil' Bağışlamış

21 Nisan'da hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un, ölümünden önce Gazze'deki hasta çocuklar için anlamlı bir bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Papa’nın, halkla buluşmalarda kullandığı 'papamobil' araçlarından birinin, Gazze'deki çocukların sağlık ihtiyaçları için hizmet vermesi amacıyla Katolik yardım kuruluşu Caritas’a bağışladığı öğrenildi.

İtalya’nın önde gelen haber ajanslarından ANSA’nın haberine göre, söz konusu araç Caritas'ın Kudüs şubesine teslim edildi. İsveç Caritas’ın desteğiyle mobil sağlık aracına dönüştürülen papamobil, Gazze’deki çocuklara temel sağlık hizmetleri sunmak üzere yeniden yapılandırılıyor.

Papa Franciscus Ölmeden Önce Gazze'deki Çocuklar İçin 'Papamobil' Bağışlamış - Resim : 1

Aracın içi, teşhis ve tedavi için gerekli tıbbi ekipmanlarla donatılacak. Bunlar arasında enfeksiyonlara yönelik hızlı test kitleri, şırıngalar, dikiş setleri ve temel ilaçlar bulunacak. Aracın başında bir doktor ve şoför görev yapacak.

Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune, "Bu araç sayesinde, bugün sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze’de, sağlık hizmetlerine erişimi olmayan çocuklara ulaşabileceğiz." dedi. Caritas Kudüs Genel Sekreteri Anton Asfar ise "Bu araç, Papa'nın krizin her aşamasında en savunmasızlara gösterdiği sevgi, şefkat ve yakınlığın bir simgesidir." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus Ölmeden Önce Gazze'deki Çocuklar İçin 'Papamobil' Bağışlamış - Resim : 2

İNSANİ KORİDORUN AÇILMASI BEKLENİYOR

Bağışlanan aracın, Papa Franciscus’un 2014 yılında Ürdün, Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyarette kullandığı papamobil olduğu belirtildi. Araç, insani yardım koridorunun yeniden açılmasıyla birlikte Gazze’de çocuklara hizmet vermeye başlayacak.

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Kaynak: AA

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