Trump, Yapay Zekâ ile Papa Oldu! Sosyal Medyayı Salladı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini yapay zekâ ile Papa olarak gösteren bir görseli takipçileriyle paylaştı.
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan’da hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından, 30 Nisan'da Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump’a, yeni Papa'nın kim olmasını arzu ettiği soruldu. Trump, soruya esprili bir dille, “Papa olmak isterdim. Bu benim için en öncelikli seçenek olurdu” şeklinde yanıt verdi.
Bugün ise Trump, sosyal medyada yapay zekâ tarafından oluşturulmuş ve kendisini Papa olarak gösteren bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte o fotoğraf:
Kaynak: DHA
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