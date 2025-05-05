ABD Macerası Kabusa Döndü: Ünlü Oyuncu Darp Edildi! Kaburgaları Kırıldı, Akciğeri Söndü

Bir süredir hayatına ABD'de devam eden oyuncu Meltem Miraloğlu, ülkede saldırıya uğradı. Kendisine "aşık olduğunu" iddia eden saplantılı bir erkek tarafından darp edilen oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ve akciğerinin söndüğü öğrenildi.

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ABD Macerası Kabusa Döndü: Ünlü Oyuncu Darp Edildi! Kaburgaları Kırıldı, Akciğeri Söndü

Yıllar önce Atv ekranlarında yayınlanan "Hayat Devam Ediyor" dizisinde çocuk yaşta evlendirilip istismar ve şiddete maruz bırakılan "Hayat" karakterini canlandıran oyuncu Meltem Miraloğlu, bir süredir ABD'de sürdürdüğü yaşamıyla gündemden düşmüyor. Şu anda 38 yaşında olan oyuncu, birkaç sene önce Patrick Grady isimli Amerikalı iş insanıyla evlenip boşanmış, ardından sık sık iş değiştirerek evlere temizliğe gittiği öğrenilmişti.

Ünlü oyuncunun yeniden ABD'li bir iş insanıyla evlilik hazırlığında olduğu söylenirken, Meltem Miraloğlu bu kez bir şiddet haberiyle gündeme geldi. Oyuncunun, kendisine saplantılı bir erkek tarafından darp edildiği iddia edildi. İddianın sahibi gazeteci Onur Akay, Miraloğlu'nun fiziksel olarak çok kötü bir süreç yaşadığını yazdı.

ABD Macerası Kabusa Döndü: Ünlü Oyuncu Darp Edildi! Kaburgaları Kırıldı, Akciğeri Söndü - Resim : 1

'KABURGALARI AKCİĞERİNE BATMIŞ'

Akay, 18 Mayıs Pazar günü Josef isimli Amerikalı iş insanıyla evlenmeye hazırlanan Miraloğlu'nun, düğününe az bir zaman kala kendisine "aşık olduğunu" iddia eden bir saldırgan tarafından ağır şekilde darp edildiğini ifade etti. Akay, "Kırılan kaburga uçlarının akciğerine batıp akciğer sönmesi yaşayan Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarılmış ve sağlık durumu da iyiymiş" dedi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan bir hastanede tedavi altında olduğu belirtilen oyuncu Meltem Miraloğlu'nu darp eden erkeğin kimliği ve saldırıya ilişkin bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmadığı ise henüz bilinmiyor.

ABD Macerası Kabusa Döndü: Ünlü Oyuncu Darp Edildi! Kaburgaları Kırıldı, Akciğeri Söndü - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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