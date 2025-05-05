İsrail'in Gazze'de Alıkoyduğu 10 Kişi Serbest

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 10 Filistinlinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Son Güncelleme:
İsrail'in Gazze'de Alıkoyduğu 10 Kişi Serbest

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, yazılı bir açıklama yayımlayarak İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 10 Filistinlinin isimlerini açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de 10 kişinin sağlık kontrolü için Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bildirildi. Filistinlilerin durumlarının İsrail cezaevi yönetimlerinin uygulamaları sebebiyle "zor" olduğu kaydedildi.

ÇOĞUNUN AKIBETİ BİLİNMİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İsrail'in Gazze'de Yeni 'Kanlı' Planı Resmen Onaylandı! İşgali Bir Sonraki Aşamaya Taşıyacaklar İsrail'in Gazze'de Yeni 'Kanlı' Planı Resmen Onaylandı! İşgali Bir Sonraki Aşamaya Taşıyacaklar
BM'den Gazze'ye Yardım İçin Dünya Liderlerine Çağrı BM'den Gazze'ye Yardım İçin Dünya Liderlerine Çağrı
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Mert Başaran: Rekor Kazandıracak Mert Başaran: Rekor Kazandıracak
Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü? Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?