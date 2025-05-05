İsrail'in Gazze'de Alıkoyduğu 10 Kişi Serbest

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, yazılı bir açıklama yayımlayarak İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 10 Filistinlinin isimlerini açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de 10 kişinin sağlık kontrolü için Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bildirildi. Filistinlilerin durumlarının İsrail cezaevi yönetimlerinin uygulamaları sebebiyle "zor" olduğu kaydedildi.

ÇOĞUNUN AKIBETİ BİLİNMİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

Kaynak: AA