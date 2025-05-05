İsrail'in Gazze'de Yeni 'Kanlı' Planı Resmen Onaylandı! İşgali Bir Sonraki Aşamaya Taşıyacaklar

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne insanlık dışı saldırıları sürerken, Tel Aviv yönetimi kanlı planı bir ileri noktaya gidecek kararı onayladı. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, güvenlik kabinesinin İsrail ordusu tarafından Gazze’ye saldırıların bir sonraki aşamasına ilişkin sunulan planı görüştüğü belirtildi.

Üst düzey bir yetkili güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları genişletmeyi amaçlayan planı oy birliğiyle kabul ettiğini söyledi. Kanlı planın ilk aşamasında, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal ve tampon bölgelerinin genişletilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği öğrenildi.

Plana göre Gazzelilerin bir kez daha yerlerinden edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

TRUMP’IN ‘GAZZE’ PLANI DA MASAYA YATIRILDI

Toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını da gündeme getirdiği belirtildi.

Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesini içeren ABD Başkanı Donald Trump'ın planını da devam ettirdiğini söylediği aktarıldı.

Kaynak: AA