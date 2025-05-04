İsrail'den Batı Şeria'da Saldırı! 3 Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

İsrail'den Batı Şeria'da Saldırı! 3 Filistinli Yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın gerçekleştirdi.

El-Hıttin Caddesi üzerinde konuşlanan askerler, kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, bir çocuğun gerçek, 2 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı, 3 kişinin darbedildiği, 40 kişinin ise göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Londra’da Terör Operasyonu, 8 Gözaltı Londra’da Terör Operasyonu, 8 Gözaltı
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
İsrail'in Katliamları Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 535 Oldu İsrail'in Katliamları Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 535 Oldu
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Hazır Olun İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Hazır Olun
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Her Anını Son Anıymış Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu Her Anını Son Anıymış Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu
Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: Dokunan Şimdi Yandı Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor! Dokunan Yandı