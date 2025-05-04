Londra’da Terör Operasyonu, 8 Gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Londra’da Terör Operasyonu, 8 Gözaltı

Londra Metropolitan Polisi, terörle mücadele polislerinin 7’si İran vatandaşı olmak üzere 8 kişiyi iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını duyurdu.

Buna göre, 3 Mayıs Cumartesi günü, yaşları 29 ile 40 arasında değişen, 4’ü İranlı, 5 şüpheli ‘belirli bir tesisi’ hedef almak için plan yaptıkları iddiasıyla, ‘terör suçu’ şüphesiyle gözaltına alındı. 5’inci şüphelinin hangi ülkenin vatandaşı olduğu açıklanmadı.

Kaynak: DHA

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