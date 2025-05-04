İsrail'in Katliamları Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 535 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nebir buçuk yıldır düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak, 52 bin 535'e çıktı.

İsrail'in Katliamları Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 535 Oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgileri açıkladı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 40 ölü ve 125 yaralının getirildiği bildirildi.İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 436 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 450 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 535'e, yaralıların sayısının da 118 bin 491'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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