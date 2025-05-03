Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail Korkunç Bir 'Medya Soykırımı' Yapıyor

Filistin Gazeteciler Sendikası, Filistin'in tarihin en korkunç "medya soykırımı"na şahit olduğunu söyleyerek, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinin durdurulmasını talep etti.

Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail Korkunç Bir 'Medya Soykırımı' Yapıyor

Filistin Gazeteciler Sendikası, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki gazetecilerin serbest bırakılması, Gazze'de basının yeniden canlandırılması, bu bağlamda yerel medya kuruluşlarının yıkılan binalarının yeniden inşa edilmesi ve bunun için gerekli kaynakların sağlanması çağrısı yaptı.

Gazetecileri öldüren ve onlara karşı suç işleyenlerin cezasız kalmaması talep edilen açıklamada, "Dünya, 3 Mayıs'ta Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor. Filistin ise İsrail tarafından gerçekleştirilen tarihin en korkunç ve iğrenç medya soykırımına tanıklık ediyor." ifadesi kullanıldı.

GAZETECİLERE BİNLERCE İHLAL

Gazze'de süregelen soykırımda şu ana kadar 210'un üzerinde gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, gazetecilerin ailelerinden yüzlerce ölü ve yaralı olduğu, medya kuruluşlarına ait binalar ile ekipmanların tahrip edildiği, Batı Şeria'da da gazetecilere yönelik binlerce ihlalde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan 177 gazetecinden 55'inin ise halen İsrail hapishanelerinde bulunduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA

Gazze'de Bir Bebek Daha Beslenme ve İlaç Yokluğu Yüzünden Öldü Gazze'de Bir Bebek Daha Beslenme ve İlaç Yokluğu Yüzünden Öldü
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Gazze Hükümeti: İsrail, Gıda Kaynaklarını Sistematik Şekilde Yok Ediyor Gazze Hükümeti: İsrail, Gıda Kaynaklarını Sistematik Şekilde Yok Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu