Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti

Gazeteci Gökhan Özbek, anjiyo operasyonu sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti

23 Derece’nin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan anjiyo operasyonu sırasında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

1983 yılında Niğde'de doğan Gökhan Özbek, meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak başladı. Serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, özellikle kurucusu olduğu 23 Derece isimli sosyal medya platformuyla tanınıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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