İstanbul'da Korkunç Kaza! Otomobil Alev Alev Yandı, Sürücü Yaralandı

İstanbul Kağıthane'de kaza yapan otomobil alev alev yandı. Kazada sürücü yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'da Korkunç Kaza! Otomobil Alev Alev Yandı, Sürücü Yaralandı

Kaza saat 22.00 sıralarında Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Yaralı sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, aracın motor kısmında yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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