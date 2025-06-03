Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden TBMM Başkanı Seçilen Numan Kurtulmuş'u Kabul Etti

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 329 oy alan AKP'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanlığı'na seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden TBMM Başkanı Seçilen Numan Kurtulmuş'u Kabul Etti

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi sona erdi. Beş partinin adaylarının yarıştığı seçimde, AKP, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. CHP'nin adayı CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu, Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin gizli oyuyla seçileceği seçimin üçüncü turunda kullanılan 529 oyun 329'unu alan AKP'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanlığı'na seçildi. Seçimin üçüncü ve son turunun sonuçları şöyle:

AKP- Numan Kurtulmuş: 329 oy

CHP - Uğur Bayraktutan: 118 oy

DEM Parti - Cengiz Çandar: 18 oy

Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 26 oy

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 26 oy

CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden TBMM Başkanı Seçilen Numan Kurtulmuş'u Kabul Etti - Resim : 1

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Kaynak: AA

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