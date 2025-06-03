TSK'dan İhraç Edilen Teğmenlere Mahkemeden Ret!

Kara Harp Okulu’ndaki 30 Ağustos mezuniyet töreninin ardından Subay Andı’nı okuyup “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle 5 teğmen 'disiplinsizlik' gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Müyesser Yıldız'ın haberine göre, teğmenler Ebru Eroğlu, Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ile Deniz Demirtaş, ihraç işleminde yürütmenin durdurulması için Mart ve Nisan aylarında dava açtı. Ancak mahkemeler, bu başvuruları MSB’nin savunması alındıktan sonra değerlendirme kararı aldı. Bu süreçte bir mahkeme, teğmenlerin davalarının birleştirilmesi için başvuru da bulundu. Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi oy birliğiyle bu talebi reddetti.

İHRAÇ İŞLEMİ HUKUKA UYGUN BULUNDU

Son olarak, Ankara 20. İdare Mahkemesi, 27 Mayıs’ta Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu’nun başvurularını ele aldı. Ancak mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Kararın yalnızca yarım sayfalık kısa bir gerekçeyle yazılması dikkat çekti.

Gündar’ın avukatı Namık Öztürk ile Akarsu’nun avukatları Serdar Öztürk ve İbrahim Yılmaz, başvurularında; müvekkillerinin hizmete engel bir eyleminin bulunmadığını, iddiaların somut delillerle ispatlanmadığını ve soruşturma sürecinde savunma haklarının kısıtlandığını söyledi. MSB ise ihraç işlemlerinin hukuka uygun olduğunu savundu.

Mahkeme de her iki teğmen hakkında ayrı ayrı ve oybirliğiyle yarım sayfadan ibaret şu kararı verdi:

“İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine…”

Kaynak: Müyesser Yıldız