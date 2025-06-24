Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme
Orta Doğu'da yaşanan gerilimler altın fiyatlarını vurdu. Küresel piyasalarda ve Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin ardından küresel piyasalarda özellikle altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Dün akşam gerçekleşen karşılıklı saldırılar sonrası altının onsu yaklaşık 10 günün en düşük seviyesi olan 3.333 dolar civarına geriledi. Sabah itibarıyla yeniden 3.348 dolar düzeyine yükseldi .
Ons düzeyi, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI (09.00 İTİBARIYLA)
Gram altın: 4.266TL
Çeyrek altın: 7.054TL
Yarım altın: 14.107TL
Tam altın: 28.085TL .
Jeopolitik risklerle tırmanan belirsizlikler şu etkilere yol açtı:
Doların güçlenmesiyle altının ons fiyatında düşüş
Türkiye’de gram altın fiyatının 4.200–4.300TL bandında dalgalanması.
ALTIN GELECEĞİNDE NE BEKLENİYOR?
Jeopolitik gelişmelere odak: ABD’nin Orta Doğu’ya müdahalesi veya bir ateşkes süreci ons altını doğrudan etkileyebilir.
Fed politika sinyalleri: ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları da altına yön verebilir; zira yüksek faiz doların değerini güçlü tutup altına talebi azaltabiliyor
Yerel etkiler: Gram altının fiyatının ons artışıyla birlikte TL’daki değişime paralel hareket etmesi bekleniyor.
YATIRIMCILAR İÇİN NE BEKLENİYOR?
Kısa vadede yükseliş bekleyenler: Jeopolitik gerilim yükselirse güvenli liman olan altına yönelim artabilir.
Orta-dönem düşüş düşünenler: Fed politikasının belirleyici olduğu bir ortam gündemde; dolar ve faiz gelişmeleri kritik.
Uzun vadeli düşünenler: Altın hâlâ enflasyona karşı koruma aracı; portföy dengesinde yer verilebilir.
NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.