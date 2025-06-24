Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme

Orta Doğu'da yaşanan gerilimler altın fiyatlarını vurdu. Küresel piyasalarda ve Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme - Resim: 1

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin ardından küresel piyasalarda özellikle altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Dün akşam gerçekleşen karşılıklı saldırılar sonrası altının onsu yaklaşık 10 günün en düşük seviyesi olan 3.333 dolar civarına geriledi. Sabah itibarıyla yeniden 3.348 dolar düzeyine yükseldi .

Ons düzeyi, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

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Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme - Resim: 2

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI (09.00 İTİBARIYLA)

Gram altın: 4.266TL

Çeyrek altın: 7.054TL

Yarım altın: 14.107TL

Tam altın: 28.085TL .

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Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme - Resim: 3

Jeopolitik risklerle tırmanan belirsizlikler şu etkilere yol açtı:

Doların güçlenmesiyle altının ons fiyatında düşüş

Türkiye’de gram altın fiyatının 4.200–4.300TL bandında dalgalanması.

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Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme - Resim: 4

ALTIN GELECEĞİNDE NE BEKLENİYOR?

Jeopolitik gelişmelere odak: ABD’nin Orta Doğu’ya müdahalesi veya bir ateşkes süreci ons altını doğrudan etkileyebilir.

Fed politika sinyalleri: ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları da altına yön verebilir; zira yüksek faiz doların değerini güçlü tutup altına talebi azaltabiliyor

Yerel etkiler: Gram altının fiyatının ons artışıyla birlikte TL’daki değişime paralel hareket etmesi bekleniyor.

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Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme - Resim: 5

YATIRIMCILAR İÇİN NE BEKLENİYOR?


Kısa vadede yükseliş bekleyenler: Jeopolitik gerilim yükselirse güvenli liman olan altına yönelim artabilir.

Orta-dönem düşüş düşünenler: Fed politikasının belirleyici olduğu bir ortam gündemde; dolar ve faiz gelişmeleri kritik.

Uzun vadeli düşünenler: Altın hâlâ enflasyona karşı koruma aracı; portföy dengesinde yer verilebilir.



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Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme - Resim: 6

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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