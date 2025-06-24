Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin ardından küresel piyasalarda özellikle altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Dün akşam gerçekleşen karşılıklı saldırılar sonrası altının onsu yaklaşık 10 günün en düşük seviyesi olan 3.333 dolar civarına geriledi. Sabah itibarıyla yeniden 3.348 dolar düzeyine yükseldi .

Ons düzeyi, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi.