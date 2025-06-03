İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden Rektöre Soruşturma! İşte Madde Madde Hakkındaki İddialar

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikâr hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından soruşturma başlatıldı. Mali ve idari usulsüzlük iddialarını içeren kapsamlı soruşturmada, Rektör Zülfikâr’dan 15 gün içinde açıklama ve belgeler talep edildi. ABD’de tatilde olan Zülfikâr’ın dönüşte nasıl bir savunma yapacağı merak konusu oldu.

tv100.com yazarı Fuat Uğur’un haberine göre; YÖK Denetleme Kurulu, İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin mali ve idari işlemlerde usulsüzlük ve hukuk dışı uygulamaların soruşturulmasına karar verdi. Rektör Zülfikar ile özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen 10 ayrı başlıktaki iddialara dair bilgi ve belgeler istendi.

15 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarık Yarılgaç toplam 10 maddeden oluşan soruşturma konusuyla ilgili tarafların açıklamaları ve bu açıklamaların dayanağı olacak bilgi ve belgeleri her iki isimden 15 gün içerisinde istedi.

Şu anda Kurban Bayramı tatilini birleştirerek ailesiyle birlikte 10 günlüğüne Amerika Birleşik Devletleri’nde tatilde olan Rektör Bülent Zülfikâr’ın istenen bilgi ve belgeleri ne zaman göndereceği bilinmiyor. Çünkü 27 Mayıs tarihli iletinin süresi 12 Haziran 2025 tarihinde sona eriyor.

CİMER başvuruları üzerine yapılan inceleme sonuçlarının dökümünü yapan rapora göre, Rektör Osman Bülent Zülfikâr’ın suçlandığı konular arasında; daha fazla ücret almak için Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulundan usulsüz olarak yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınmasına karar aldırması yer aldı.

Bir diğer iddia ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki konser skandalının benzeri. Tasarruf tedbirlerine ve üniversitenin ses sistemi olmasına rağmen SKS üzerinden Ankaralı bir firmaya piyasa fiyatlarının üzerinde ses sahne kiralama yapılması oldu.

REKTÖR ZÜLFİKÂR HAKKINDAKİ İDDİALAR

Rektör Prof. Dr. Zülfikar hakkında yöneltilen iddialar ise şu şekilde:

1. Yapılan yemek ihalesinde hizmet araçlarından 34 GIC 581 Rektör ve özel kalemi Yusuf Yüceyaltırık tarafından özel işlerde kullanılmaktadır.

2. Rektörün özel misafirleri ve programlarının yemeği SKS den gitmektedir.

3. Mönü değişikliği ve personel değişikliği idare onayı olmadan yapılarak kamu zararı oluşturulmaktadır.

4. Yemek sayısından fazla kart basımı yapılarak (Rektörlük harcamaları için) firmaya ödeme yapılarak kamu zararı oluşturulmaktadır.

5- Dr. Safiye Ali Yurduna alınan malzemeler ve demirbaşlardan, başta bazalar olmak üzere sapa sağlam ve birkaç yıllık olmasına rağmen depolama yerine demirbaştan düşülüp atılmıştır.

6- Sosyal Tesisler Yönetim Kurulunun, hizmet alımı yapılarak bir personel alımı yapılmasına karar vermesine rağmen kendi tanıdığı, sosyal tesisler eski işçisi ve işten atılarak tazminatları ödenmiş Bülent Saygılı’yı usulsüz olarak sosyal tesisler kadrosundan işe aldırarak kamuyu zarara uğratmıştır.

7- Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulundan usulsüz olarak yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınması için karar aldırmıştır (daha fazla ücret alabilmek için).

8- Tasarruf tedbirlerine ve kendi ses sistemimizin olmasına rağmen SKS üzerinden Ankaralı bir firmaya piyasa fiyatlarının üzerinde ses sahne kiralama yapılmıştır.

9- Yine aynı Ankara firmasına bizim yıllardır kendimizin bilgi işlemle ve kendi personelimizle yaptığımız sosyal medya hesaplarının yönetimine ve bakımına 3 milyon gibi afaki bir ödeme yapılmıştır.

10- Yapılan usulsüz atama, mahkeme kararlarına uymama ve görevi kötüye kullanmadan dolayı kurumu bekleyen ciddi tazminat ödemeleri vardır ve bunlarla kamu zararı oluşacaktır.

Kaynak: tv100