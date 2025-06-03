İstanbul'da Bayram Öncesi Sıkı Güvenlik Tedbirleri! Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Kararlılık' Mesajı

Kurban Bayram'ına sayılı günler kala İstanbul'da güvenlik tedbirleri artırıldı. Ümraniye'de denetimleri yerinde inceleyenİstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, tv100'e konuştu. Yıldız, “Hem önleyici hem de caydırıcı faaliyetlerimiz için sahadayız. Emniyet olarak vatandaşlarımızın güvenliği için karalıyız. Sokaklarda güvenin olduğunu göstermek için buradayız” dedi.

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Kurban Bayramı yaklaşırken, İstanbul’da emniyet birimleri denetimlerini sıklaştırdı. Bugün İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 24 farklı noktada geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetimlere katılarak hem çalışmaları yerinde inceledi hem de bölge esnafını ziyaret etti.

Denetimler sırasında tv100 Muhabiri İnci Erdoğan’ın sorularını yanıtlayan Yıldız, şöyle konuştu:

“Bu sokaklarda bu caddede daha önce ilçe emniyet müdürü olarak görev yaptık. Şimdi sorumluluğumuz tabii ki İstanbul Emniyet Müdürü olarak var. Sokaklarımızın her caddesinde her köşesinde emniyet mensuplarımız vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için görev yapmakta.

'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLIYIZ'

Bugün de Ümraniye ilçemizde bayram öncesi uygulamamız söz konusu. Emniyet mensubu arkadaşlarımız ile buradayız. Sokaklarda güvenin olduğunu göstermek için buradayız. Emniyet olarak vatandaşlarımızın güvenliği için kararlıyız. Hem önleyici hem de caydırıcı faaliyetlerimiz için İstanbul’umuzun Ümraniye’nin 24 ayrı noktasında 147 ekibimizle sahadayız."

Kaynak: tv100

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