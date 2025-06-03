Batman'da Evlat Dehşeti! Ailesini Rehin Alıp Kabusu Yaşattı

Batman'da şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G., ailesine kabusu yaşattı. Elindeki tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin alan Ömer Murat G., polis ekiplerinin ikna çabası sonucu evden çıkarıldı. Kurtarılan baba Yasin G. ise dehşet dolu anları, "Bana küfredip ‘seni öldüreceğim’ dedi. Odamız ayrıdır. Kapıyı kilitledi. Evde parçalamadık bir şey bırakmadı" diye anlattı.

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Batman'da Evlat Dehşeti! Ailesini Rehin Alıp Kabusu Yaşattı

Dehşet veren olay, öğleden sonra Batman'ın Sason ilçesi Orta Mahallesi’ndeki Konak Sitesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ömer Murat G., apartmanın 4’üncü katındaki dairelerinde elindeki tahra ile babası Yasin G., annesi ve kız kardeşini rehin aldı. Evden gelen sesler üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DEVREYE ÖZEL HAREKAT GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasına rağmen Ömer Murat G. kapıyı açmayınca, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler itfaiye aracıyla girdiği evde anne ve baba ile kızlarını kurtardı. Aile bireyleri itfaiye aracıyla aşağıya indirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Elinde tahra, tehditler savuran Ömer Murat G.’nin eylemini sonlandırması için ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

''SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ'

Kurtarılan baba Yasin G., “Odadaydık. Psikiyatri tedavisi oluyordu 15-20 yıldan beri. Herhalde bu son aylarda ilacı mı kullanmadı, bilmiyoruz. Bir hafta yatırdık, taburcu ettik. Tedavi olduktan bir hafta sonra kontrole gitti. Bugün randevu aldığımız doktora gitmemişti. Yol parası da vermiştim ona. Bana küfredip ‘seni öldüreceğim’ dedi. Odamız ayrıdır. Kapıyı kilitledi. Evde parçalamadık bir şey bırakmadı” dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ömer Murat G., polis ekiplerinin ikna çabası sonucu evden çıkarıldı. Ömer Murat G., sağlık kontrolü için ambulansla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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