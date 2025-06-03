İBB'ye 5. Dalga Operasyonda 5 Tutuklama

7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda bürokrat ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmalarıyla genişleyen operasyonlara 31 Mayıs Cumartesi sabahı bir yenisi eklenmişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı kişilerin ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen isimlerden 36'sının emniyet işlemleri bu sabah tamamlandı.

30 TUTUKLAMA TALEBİ

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen başkanlar ve diğer isimlerin savcılık ifadeleri 20.00 sıralarında sona erdi. Savcılık 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Tutuklanmaları istenen belediye başkanları ve diğer isimlerden bazıları şöyle:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin.

6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı hakkında adli kontrol talep edildi.

5 İSİM TUTUKLANDI

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi