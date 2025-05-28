İBB KİPTAŞ Hakkındaki İddiaları Yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında başlatılan soruşturma devam ederken birçok iddia kamuoyuna yansıyor. İBB ise söz konusu iddialara yönelik 'Yalanlar ve Gerçekler' başlıklı açıklamalarda bulunuyor. Bu kez konu KİPTAŞ'ta yapıldığı iddia edilen usulsüzlükler.

KİPTAŞ’ın İstanbul Bağcılar’daki As Fatih Sitesi’nin kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yapıldığı İBB tarafından yalanlandı.

KAMU ZARAR UĞRATILMADI

İBB'den yapılan açıklamada, söz konusu projede kamunun herhangi bir zarara uğratılmadığı, yükleniciye hakediş karşılığı dışında fazladan ödeme yapılmadığı belirtildi.

Söz konusu asılsız tüm iddialar ile ilgili yasal yollara başvurulacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu proje; Bağcılar’da yer alan ve mevcutta 190 daireden oluşan As Fatih Sitesi’nin İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında yıkılarak yerine inşa edilen ve 250 daire ile 1 ticari birimden oluşan kentsel dönüşüm projesidir. Proje; hak sahiplerine verilen 190 daire için alınan yenileme bedeli ve 60 daire ile 1 ticari birimin satışından elde edilen gelirle üretilmiştir. Söz konusu modelde herhangi bir kamu kaynağı kullanılmamış, projenin kendi kendini finanse etmesi sağlanmıştır. İnşaat sözleşmesine göre, hak sahiplerine verilmek üzere 190 daire KİPTAŞ’a bırakılmış, satışa konu bağımsız birimlerden gelen hasılatın yüzde 7.01’i, garantörlük ve müşavirlik olarak KİPTAŞ’ın, yüzde 92.99’u ise projenin yapım bedeli olarak yüklenicinin payıdır."