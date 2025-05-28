Avcılar Gişelerinde Yenileme Çalışmaları Sürüyor: Avcılar Gişelerinde Açılış İçin Geri Sayım Başladı

Avcılar Gişeleri'nde 23 Mayıs Cuma günü başlatılan çalışmalar nedeniyle çift yönlü ulaşım geçici olarak durduruldu. Sürücüler tarafından yakından takip edilen süreçte, gişelerin ne zaman yeniden hizmete açılacağı sorusu merak konusu oldu.

Avcılar Gişelerinde Yenileme Çalışmaları Sürüyor: Avcılar Gişelerinde Açılış İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul’da Avrupa Otoyolu üzerinde yer alan Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda başlatılan yenileme çalışmaları nedeniyle, Avcılar gişeleri çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gişe adaları ve kanopilerin yıkımı ile başlayan süreç, Serbest Geçiş Sistemi'nin (SGS) kurulumu ile devam ediyor.

23 MAYIS'TAN BERİ ARAÇ GEÇİŞİNE KAPALI

23 Mayıs Cuma günü saat 23.00 itibarıyla ulaşıma kapatılan Avcılar gişelerinde, yoğun tempoyla sürdürülen çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor. Araç sürücülerinin geçici güzergâhları kullanmak zorunda kaldığı bölgede, trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanıyor.

AÇILIŞ TARİHİ NETLEŞİYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, gişe alanındaki çalışmaların 6 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Buna göre Avcılar gişelerinin 29 Mayıs Perşembe günü yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, sürücüler bu tarihten itibaren Avcılar gişelerini yeniden kullanabilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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