Bir İl Ayakta Yeni Şüpheli Bebek Ölümlerine Soruşturma! Yenidoğan Çetesi ile Bağlantılı mı?

Türkiye'nin kanını donduran 'Yenidoğan Çetesi' skandalı korkunç bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olmayı bekleyen Hamide Okutucu 23 Mayıs 2023’te erken doğum yaparak dördüz bebek dünyaya getirdi.

ÜÇ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Hamide Okutucu doğum yaptığı özel hastanede üç bebeği art arda hayatını kaybetti. Ailenin hayatta kalan tek bebeğinin ise sevk edildiği hastanede gözlerinde görme kaybı meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine aile, Kocaeli’ndeki özel hastane yönetimi ve doktor M.F.Ş. hakkında “Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme”, “Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından 10 Ekim 2023 tarihinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ŞÜPHELİ DOKTORLAR İFADE VERDİ

Savcılık, suç duyurusundan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan söz konusu isimler hakkında soruşturma izni istedi, Özel G.Y. Hastanesi mesul müdürü G.Ç, doktorlar C.A ile M.F.Ş. ve hemşire G.S. ifade verdi.

Hemşire G.S. ifadesinde ‘Bu tarz güven ilişkisi bozulan ailelere sevk edilmesi konusunda yönlendirmede bulunuyoruz’ dedi.

Sağlık Bakanlığı, 17 Ekim 2024’te soruşturma izni verdi. Soruşturma izni verilen sağlık çalışanları ve Özel G. Hastanesi Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin karara yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli doktor M.F.Ş. ifadesinde şöyle konuştu: Ünitemiz ekip ve ekipman açısından takip için yeterli olsa da ailenin psikolojisi de göz önüne bulundurularak sevk istekleri uygun görülmüştür. Tercihen çocuk metabolizma/hematoloji uzmanının da olduğu bir yenidoğan ünitesine sevki konusunda Sağlık Müdürlüğü ve 112 ile sevk işlemleri prosedüre tamamen uygun olarak yapılmıştır. Ailenin kendi sevkini istediği hastane yenidoğan çetesi ile ilişkili çıkmış, kendi sevk istedikleri bir merkez olmasına rağmen ilgili tüm kişileri çete ile bağlantılı olmakla suçlamışlardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

'DURUMLARI KÖTÜYDÜ'

Bebeklerin hastanede yattıkları sürede genel durumlarının hiçbir zaman iyi olmadığını belirten doktor M.F.Ş. ‘Dördüz gebelik olmasından dolayı risklerinin daha yüksek olacağı sabit olduğundan yüksek ihtimam gösterilmesine rağmen maalesef yüz güldürücü bir sonuç alınamamıştır. Hastaların takip ve tedavisi için en üst düzeyde özen ve dikkat gösterilmiştir. Modern tıp standartlarına göre herhangi bir eksik ve yanlış uygulama yapılmamıştır. Gerekli tetkikleri vaktinde ve zamanında gönderilmiştir’ dedi.

YENİDOĞAN ÇETESİ HASTANESİ

İddianamede, “Bebeğin Yenidoğan Çetesi skandalına karışan hastaneye sevk edilmesinin ardından kör olduğu” ifadelerine yer verildi.

Okutucu bebeğin sevk edildiği bu hastanenin, “Yenidoğan Çetesi” skandalında ruhsatı iptal edilen ve kalıcı olarak kapatılan hastanelerden olması ise dehşete düşürdü.

“Yenidoğan Çetesi” iddianamesinde yer alan suç örgütü üyeleri arasındaki telefon tapelerinde, Okutucu bebek ile ilgili bölümlerin de bulunduğu belirtildi.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Bebeklerinin adının Yenidoğan Çetesi iddianamesinde geçtiğini öğrenen ailenin, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya 31 Ekim 2024’te müdahillik talebinde bulunduğu, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce talebin reddedildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA