'Yenidoğan Çetesi' Savcısını Böyle Tehdit Etmişler... 'Bunlar Papa ve Abdi İpekçi'ye Suikast Yaptı'

Türkiye'yi dehşete düşüren Yenidoğan Çetesi davasında Savcı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesiyle ilgili 14 kişi hakkında fezleke hazırlandı. Fezlekede, suç örgütünün savcı Yavuz Engin’e suikast planladığı ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler sarf ettiği belirtildi. Örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin ile yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında 8 ayrı suçtan toplamda ayrı ayrı 36 yıldan 72 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; Avukat Aylin Arslantatar, 30 Ağustos 2024’te Savcı Yavuz Engin’i arayarak ona bir suikast planlaması yapıldığını, 17 yaşında bir tetikçinin tutulduğunu, Tuğçe Toptemel’in tahliye edilmemesi durumunda bunun gerçekleşeceğini belirtti. Hatta işler yolunda gitmezse Savcı Engin’in Ankara’da yaşayan kız kardeşinin vurdurulacağını da söyledi. Engin'e özel hayatına ilişkin birçok fotoğraf ve görüntünün de ellerinde olduğunu söylen avukat, “Ne olur Yavuz, hayatta kalmak istiyorsan dediklerini yap, kendin için korkmuyorsan bile eşin, çocuğun var” dedi.

GİZLİ KAMERAYLA HER ŞEY KAYDEDİLDİ

Savcı Engin'in 4 Eylül 2024’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na takip edildiğini, evinin gözetlendiğini ve tehdit edildiğini ihbar etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Engin’in odasına 2 gizli kamera yerleştirilerek Avukat Aylin Arslantatar ve örgütün kurucusu olduğu iddia edilen Mustafa Kemal Zengin’in savcının makamına yaptığı ziyaret sesli ve görüntülü olarak kaydedildi. 1 Ekim 2024’teki görüşmede Arslantatar ve Zengin ile Savcı Yavuz Engin arasında çok sert bir görüşme yapıldı.

'DEVLETİN KULLANDIĞI ADAMLAR'

Görüşmede şu diyaloglar dikkat çekti:

Mustafa Kemal Zengin: Hakkında her şeyi biliyorlar. Devletin içinden, devletin kullandığı adamlar.

Savcı Yavuz Engin: O zaman aktif istihbaratçılar bunlar.

Mustafa Kemal Zengin: İçinde onlar da var.

Mustafa Kemal Zengin: Onların en ağababaları birbirine abi derken biz abiydik, ondan yana bir sıkıntı yok, şimdi ben senden sadece bir şey rica edeceğim. Benimle bir resim çektireceksin, misafirim geldi diye, sayfanda yayınlayacaksın, sana Allah’ın bir kulu dokunamaz.

Aylin Arslantatar: Papa, Abdi İpekçi çok sıkıntılı işler ya az buçuk biliyorsun sen.

Mustafa Kemal Zengin: Bunların sokakta kafaya mermi atan 500 tane adamları var. Yani mafya dediğinde herkes zannediyorlar ki Sarallar ve Şahinler, değil, siz de takdir edersiniz bir takım kirli işlerin ne şekilde yürüdüğünü. Takdir ederseniz o yüzden bunları söylerken amacım sizi korkutmak ve şey değil.

Savcı Yavuz Engin: Peki çözüm dosyayı hızlı çıkartmak mı, tahliye mi ne istiyorlar?

Mustafa Kemal Zengin: Senin üzülmeni istemem veya Savcı Bey’in değer verdiği, bir ailesinin ondan dolayı bağdaşmasını istemem, mevzu burada şu, ben onları tanıdığımdan dolayı diyorum. Bunlar ki Türkiye’nin bir numaralı gazetecisine suikast yapıp, dünyanın bir numaralı adamına suikast yapmış bir kimse, başka bir şey konuşmaya lüzum yok.

Kaynak: Hürriyet