Emirates, Kabin Ekibi Alımları İçin Türkiye'de Değerlendirme Günleri Düzenliyor

Çok uluslu ekibini genişletmeyi sürdüren Dubai merkezli şirket, 4 Haziran 2025’te Mövenpick Hotel İzmir’de, 16 Haziran 2025’te ise Akra Antalya’da genel katılıma açık etkinlikler gerçekleştirecek. Özel davetle katılım sağlanabilecek değerlendirme günleri ise 2 Haziran 2025’te İstanbul’da ve 18 Haziran 2025’te Ankara’da yapılacak.

GÜVENLİK VE HİZMETTE ÜST DÜZEY STANDARTLAR ARANIYOR

Emirates, mükemmel hizmet anlayışıyla yolculara unutulmaz deneyimler sunmaya istekli, güvenlik prosedürlerine hakim, liderlik yetkinliklerine sahip adaylar arıyor. Seçilen kabin ekibi üyeleri, şirketin Dubai’de bulunan son teknoloji ile donatılmış havacılık akademisinde kapsamlı bir eğitime tabi tutulacak.

KAPSAMLI İSTİHDAM AVANTAJLARI SUNULUYOR

Göreve kabul edilen kabin ekibi üyeleri, Emirates’in sunduğu geniş sosyal haklardan faydalanabilecek. Vergiden muaf maaş, şirket tarafından karşılanan konaklama, ulaşım, kapsamlı sağlık sigortası ve Dubai’deki birçok eğlence ve alışveriş noktasında geçerli özel indirimler istihdam paketinin içinde yer alıyor. Ayrıca ekip üyeleri ile birlikte aileleri ve arkadaşları da Emirates uçuşlarında özel seyahat ayrıcalıklarından yararlanabilecek.

EMIRATES’İN GLOBAL AĞI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Emirates, dünyanın en geniş Boeing 777 ve Airbus A380 filosuna sahip havayollarından biri olarak 251 geniş gövdeli uçakla altı kıtada 140’tan fazla noktaya uçuş gerçekleştiriyor. 2024 yılı itibarıyla filosuna Airbus A350 modelini de dahil eden şirket, kariyer hedefi olan adaylara uluslararası bir yolculuk sunmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE UÇUŞLARINDA 38. YIL

1987’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Emirates, İstanbul çıkışlı haftalık 21 seferle Dubai’ye ve oradan 140’tan fazla destinasyona bağlantı sağlıyor. Adayların değerlendirme süreciyle ilgili tüm bilgilere Emirates’in resmi platformları üzerinden ulaşmaları mümkün. Değerlendirme günlerine katılmak isteyen adayların tüm günü mülakat alanında geçirmeye hazır bir şekilde gelmeleri gerektiği de belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi