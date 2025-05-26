'Kılıçlı Yemin' Önlemleri... Teğmenlere Tören Öncesi Talimat Üstüne Talimat Gitmiş

Geçen yıl Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıç çatarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyz’ sloganı atılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir soruşturma başlatmış ve teğmenler Ebru Eroğlu, Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş’ın ordu ile ilişikleri kesilmişti.

Söz konusu karar kamuoyundan büyük tepki çekerken, Milli Savunma Bakanlığı’nın bu yıl yapacağı mezuniyet töreni için hazırlıklara başlandığı kaydedildi.

12punto yazarı Müyesser Yıldız, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda, bu yılki tören için adeta ‘sıkıyönetim’ ilan edildiğini belirtirken, törene katılacak aile mensuplarının sınırlandığını, teğmenlerin tören bittikten sonra aileleriyle buluşmak için sahaya girmelerinin ve görüntü almalarının ve kıyafetlerini taburda değiştirmelerinin dahi yasaklandığı iddialarını gündeme getirdi.

Yıldız, teğmenlerin üstlerini değiştirir değiştirmez derhal okuldan ayrılmalarının söylendiğini kaydetti.

Kaynak: 12Punto