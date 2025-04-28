TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerin Dava Süreci Başladı! MSB İlk Kez Savunma Yaptı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından, kılıçlarını çatarak Subaylık Andı’nı okuyan ve sonrasında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen, disiplinsizlik nedeniyle TSK’dan ihraç edilmişti. Bu teğmenler, ihraç işleminin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için dava açmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise bu davalarla ilgili ilk kez savunma yaptı.

'TSK'NIN İTİBARI MİLLET NEZDİNDE ZEDELENDİ'

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre; MSB, savunmasında, “TSK’nın, hizmetini aksatan, idari mekanizmasına ve üstlenmiş olduğu kamu hizmetinin yürütülmesine zarar veren ajanlarını bünyesi dışına çıkarması doğaldır” ifadelerini kullanılırken teğmenlerin bu eylemiyle “toplumda ayrışma başladığı, TSK’nın Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığının hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı, bu suretle de TSK’nın itibarının millet nezdinde zedelendiğinin anlaşıldığı” ileri sürüldü.

Bu gerekçelerle, ihraç işleminin hukuka uygun olduğunu belirten MSB, teğmenlerin telafisi mümkün ya da imkansız zararlara uğramadığını öne sürerek davanın reddedilmesini talep etti.

Kaynak: 12 Punto