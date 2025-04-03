Geri Dönüş Davası Açmıştı: Teğmen Ebru Eroğlu Savunmasında Ne Dedi?

"Kılıçlı yemin" sonrası TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş davası açmıştı. Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı. Eroğlu savunmasında, "TSK'ya derinden bağlıyım. Disiplinsizlik kastım olamaz" dedi.

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Geri Dönüş Davası Açmıştı: Teğmen Ebru Eroğlu Savunmasında Ne Dedi?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan mezuniyet törenine teğmenlerin "kılıçlı yemin"i damga vurdu. Tartışmaları beraberinde getiren törenin ardından teğmenler hakkında soruşturma başlatıldı. Beş teğmene ve üç disiplin amirine ihraç cezası verildi.

DAVA AÇTILAR

Teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar TSK'ya geri dönmek için dava açtı.

5 teğmenin ardından "disiplinsizliğe engel olmadıkları" iddiasıyla ihraç edilen, nöbetçi komutan olarak görev yapan Piyade Komando Albay Alper Topsakal ile Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ihraç kararına yönelik yürütmenin durdurulması talebi için dava açtı.

Geri Dönüş Davası Açmıştı: Teğmen Ebru Eroğlu Savunmasında Ne Dedi? - Resim : 1

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE NE DEDİ?

Teğmen Ebru Eroğlu'nun itiraz dilekçesine ulaşıldı. Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre Eroğlu, "Harbiye'ye 1. girdim, 1. bitirdim. Kayakta, koşuda, atışta 1. oldum, dalgıç sertifikası aldım. Erkeklerin katıldığı komando kursunu 58. bitirdim. Bakanlık beni başarılarımdan dolayı İtalya'daki silahlı çatışma yarışmasına gönderdi. Devletime yakışır bir Harbiye'li olmaya çalıştım. TSK'ya derinden bağlıyım. Disiplinsizlik kastım olamaz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Sözcü

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