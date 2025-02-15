Cumhurbaşkanı Erdoğan mı İmamoğlu mu? Son Anket Sonuçları Dikkat Çekti

HBS Araştırma Şirketi Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa oy tercihiniz hangisi olur sorusuyla yüz yüze görüşme metoduyla bir anket gerçekleştirdi.

Anket katılımcılarından, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isimlerinden birini tercih etmeleri istendi.

ARADAKİ FARK YÜZDE 4'Ü AŞTI

Ankete katılanların yüzde 44,3’ü Ekrem İmamoğlu’nu tercih ederken yüzde 40,1’i ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana tercihini kullandı.

Kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 15,6 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2028 yılındaki seçimlerde bir kez daha aday olması beklenirken, önünde yasal engeller bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olabilmesi için ya erken seçime gidilmesi ya da mevcut Anayasa’da değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi olarak duyurduğu ön seçimden rahat bir şekilde geçmesi bekleniyor.

2023 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ

Türkiye 2023 yılında cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmiş, ilk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50’den fazla oy alamadığı için, en çok oy alan dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmıştı.

28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen ikinci tur seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27.834.692 oy (yüzde 52,18) ile seçimlerden birinci olarak çıkarak bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 25.504.552 oy (yüzde 47.82) ile ikinci olmuştu.