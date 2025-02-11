Son Anket: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alır?

ALF Araştırma, 3-7 Şubat tarihleri arasında bir anket çalışması gerçekleştirildi. 1704 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP ile CHP arasındaki yüzde 11'lik farkın kapandığı görüldü.

Ankete verilen yanıtlar şöyle oldu:

AKP Yüzde 31,9

CHP yüzde 30,3

MHP yüzde 9,3

DEM Parti yüzde 9

ZAFER Partisi yüzde 6,7

YRP yüzde 3,8

İYİ Parti yüzde 3,1

BBP yüzde 2,0

TİP yüzde 1,3

YMP yüzde 1,2

Diğer yüzde 1,4

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP yüzde 36,30, CHP yüzde 25,80, MHP yüzde 10,30, Yeşil Sol Parti ise yüzde 9 oy almıştı.