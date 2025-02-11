Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Yeni Anlaşmayı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Yeni Anlaşmayı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türk ve Malezya halkları arasındaki dostluk asırlar öncesine dayanıyor. Kadim ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi geliştirecek adımları da değerlendirdik. Sizlerin huzurlarında 11 anlaşma imzaladık. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik.

Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi, ortak projelerde sürdüreceğiz. Sabiha Gökçen ile ilgili olarak yaptığımız görüşmede süratle pis sayımızı 2'ye çıkardık. Şimdi terminali de yapmak suretiyle Sabiha'yı da çok daha uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz. Eğitimde YÖK ile Malezya Yüksek eğitim arasında kurulmaya çalışılan ortak öğrenim için de fikir birliğindeyiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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