Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'dan Fahri Doktora

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora unvanı verildi. Erdoğan, teşekkürlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçakla Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti. Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora unvanı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında bir konuşma yaparak Malezya'ya teşekkürlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'dan Fahri Doktora - Resim : 1

'MALEZYALI GENÇLERE EĞİTİM İMKANI VERİYORUZ'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Türkiye ve Malezya uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortaktır. Bu ortaklığı stratejik düzeye de çıkardık. Malezya da dahil çok sayıda ülkeden gence ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz. Bölgesinin yükselen yıldızı olan Malezya'nın gelecekte çok daha başarılı yerlere geleceğine inanıyorum.

Bugün şahsıma tevdi edilen doktora dolayısıyla başta sayın Sultan olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Malezya Üniversitesi'nin bu unvanı tevdi etmesini ülkemize olan tezahür olarak görüyorum."

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Kaynak: AA

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