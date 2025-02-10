CHP MYK Toplantısı Sona Erdi! Ön Seçim Kararı Alındı

CHP lideri Özgür Özel liderliğinde toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda erken seçim gündemiyle yapılan PM toplantısı değerlendirildi ve ön seçim konusu ele alındı.

CHP MYK Toplantısı Sona Erdi! Ön Seçim Kararı Alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan CHP MYK toplantısı 2,5 saat sürdü. Parti kaynaklarından MYK gündemine ilişkin alınan bilgiye göre, bugün "erken seçim" gündemiyle yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı değerlendirildi ve ön seçim ele alındı. MYK'de, ön seçim takvimi onaylanırken aday kriterleri de belirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda ön seçime ilişkin takvimden detaylar paylaşacağı öğrenildi. Öte yandan MYK'de bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlatılması da görüşüldü.

CHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturması! Kılıçdaroğlu Cephesinden İlk Açıklama, Cumhurbaşkanı'na ÇağrıCHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturması! Kılıçdaroğlu Cephesinden İlk Açıklama, Cumhurbaşkanı'na ÇağrıGüncel

CHP'den MYK’ya Ön Seçim YetkisiCHP'den MYK’ya Ön Seçim YetkisiSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
CHP CHP Genel Merkezi Seçim Özgür Özel
CHP Kurultayı'na Soruşturma Başlatılmıştı, İfadeye Çağrılan Hamzaçebi'den İlk Açıklama 'Kurultay' Soruşturması Sonrası Hamzaçebi'den İlk Açıklama
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
CHP'den MYK’ya Ön Seçim Yetkisi CHP'den Flaş 'Ön Seçim' Hamlesi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor