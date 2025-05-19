Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?

100 İL HEDEFİ TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılması yönündeki çağrısı, birçok ilçede umut yarattı. İl olma beklentisi taşıyan yerleşim birimleri arasında, geçmişte vilayetlik tecrübesi bulunan Çatalca da öne çıkıyor. Bahçeli’nin önerisi, başta Çatalca olmak üzere Üsküdar, Şebinkarahisar gibi bir zamanlar il olan ancak sonradan statüsü değiştirilen yerleşimlerin taleplerini yeniden kamuoyuna taşıdı.

NÜFUS VE UZAKLIK KRİTERLERİ BELİRLEYİCİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olma potansiyeli taşıyan ilçelerde belli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bunlar arasında nüfusun 100 binin üzerinde olması, şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve altyapı açısından gelişmişlik seviyesi ön planda yer alıyor. Örneğin, Sivas’a 130 kilometre uzaklıktaki Suşehri ilçesi, mesafe kriterini karşılamasına rağmen nüfus yetersizliği nedeniyle il statüsüne geçemiyor.