Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?
Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul, toprak büyüklüğü bakımından Konya'nın gerisinde yer alıyor. Ancak bazı ilçeleri, hem yüzölçümü hem de tarihi geçmişiyle zaman zaman farklı bir statüyü gündeme getiriyor. Bu ilçelerden biri, belki de en dikkat çekeniyse, geçmişte il statüsü kazanmış ve sonrasında apar topar İstanbul’a bağlanmış bir yer. Peki, hangi ilçeden söz ediyoruz? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu ilçe, yüzölçümüyle İstanbul’un en geniş topraklarına sahip. Hem tarihi hem de idari geçmişiyle diğerlerinden ayrılıyor. O dönemlerde vilayet olarak tanımlanmış, fakat sadece 2 yıl sonra alınan kararla yeniden ilçe haline getirilmişti. Aradan geçen yıllara rağmen, o tartışma bugün hâlâ gündemde...
Bir dönem il statüsüne kavuşan İstanbul’un batı ucundaki Çatalca, 1924’te vilayet yapılmış ancak sadece iki yıl sonra 26 Haziran 1926’da yeniden İstanbul’a bağlı bir ilçe haline getirilmişti. O tarihten bu yana, bölge halkı zaman zaman il olma talebini yinelemeye devam ediyor. Çatalca’nın kaderi, Türkiye genelinde il statüsüne geçmek isteyen diğer ilçelerle birlikte bir kez daha gündemde.
100 İL HEDEFİ TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılması yönündeki çağrısı, birçok ilçede umut yarattı. İl olma beklentisi taşıyan yerleşim birimleri arasında, geçmişte vilayetlik tecrübesi bulunan Çatalca da öne çıkıyor. Bahçeli’nin önerisi, başta Çatalca olmak üzere Üsküdar, Şebinkarahisar gibi bir zamanlar il olan ancak sonradan statüsü değiştirilen yerleşimlerin taleplerini yeniden kamuoyuna taşıdı.
NÜFUS VE UZAKLIK KRİTERLERİ BELİRLEYİCİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olma potansiyeli taşıyan ilçelerde belli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bunlar arasında nüfusun 100 binin üzerinde olması, şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve altyapı açısından gelişmişlik seviyesi ön planda yer alıyor. Örneğin, Sivas’a 130 kilometre uzaklıktaki Suşehri ilçesi, mesafe kriterini karşılamasına rağmen nüfus yetersizliği nedeniyle il statüsüne geçemiyor.
İSTANBUL’UN EN BÜYÜK YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP İLÇESİ
Resmi verilere göre, Çatalca yüzölçümü açısından İstanbul’un en büyük ilçesi konumunda. 1.115 kilometrekarelik alana sahip olan ilçe, İstanbul’un batı sınırında yer alıyor. Güneyde Büyükçekmece, batıda Silivri ve Tekirdağ’ın Saray ilçesi, doğuda ise Arnavutköy ile komşu olan Çatalca’nın İstanbul kent merkezine uzaklığı ise yaklaşık 56 kilometre.
TARİHİ GEÇMİŞİ VE COĞRAFİ KONUMUYLA ÖNE ÇIKIYOR
Tanzimat sonrası yapılan idari düzenlemelerle 1865 yılında Meclis-i İdare-i Liva-yı Zabtiyye’ye bağlanan Çatalca, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle il yapılmıştı. Ancak bu statü yalnızca iki yıl sürdü. Bugün ise hem tarihi geçmişi hem de İstanbul’a olan mesafesiyle yeniden il olma tartışmalarında önemli bir aday olarak dikkat çekiyor.
Çatalca halkının ve yerel yöneticilerin, bölgenin potansiyelini gündemde tutarak yeniden vilayet olması yönündeki taleplerini önümüzdeki süreçte daha yüksek sesle dile getirmesi bekleniyor.