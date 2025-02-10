CHP'den MYK’ya Ön Seçim Yetkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında CHP’nin yeni yol haritasını “Partililer cumhurbaşkanı adayı seçiminde oy verecek. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Bugün başlıyoruz, yeni bir takvim başlatıyoruz. 1 milyon 600 bin CHP'li, cumhurbaşkanı adayını seçecek” diyerek duyurmuştu.

YAVAŞ 'GÜN OLA HARMAN OLA' DEMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkan isimleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

CHP’de ön seçim konuşulurken, Mansur Yavaş CHP’nin cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararına ilişkin “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız. Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola” değerlendirmesini yapmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN 'KONUŞURUZ' MESAJI

Yavaş’ın bu değerlendirmesine cevap veren Ekrem İmamoğlu ise “Mansur Yavaş’ın görüşü farklı olabilir, konuşuruz en doğru yolu buluruz. Ben o bu şu meselesinin çok ötesine koyarız” yanıtını vermişti.

CHP'DEN MYK'YA ÖN SEÇİM YETKİSİ

CHP Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim yapılmasına karar verdi. Aktarılana göre MYK'ya da süreci yönetmek için yetki verdi.

Kaynak: Haber Merkezi