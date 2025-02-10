CHP'den MYK’ya Ön Seçim Yetkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi (PM) ön seçim tarihinin açıklanması konusunda Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

Son Güncelleme:
CHP'den MYK’ya Ön Seçim Yetkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında CHP’nin yeni yol haritasını “Partililer cumhurbaşkanı adayı seçiminde oy verecek. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Bugün başlıyoruz, yeni bir takvim başlatıyoruz. 1 milyon 600 bin CHP'li, cumhurbaşkanı adayını seçecek” diyerek duyurmuştu.

YAVAŞ 'GÜN OLA HARMAN OLA' DEMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkan isimleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

CHP’de ön seçim konuşulurken, Mansur Yavaş CHP’nin cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararına ilişkin “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız. Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola” değerlendirmesini yapmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN 'KONUŞURUZ' MESAJI

Yavaş’ın bu değerlendirmesine cevap veren Ekrem İmamoğlu ise “Mansur Yavaş’ın görüşü farklı olabilir, konuşuruz en doğru yolu buluruz. Ben o bu şu meselesinin çok ötesine koyarız” yanıtını vermişti.

CHP'DEN MYK'YA ÖN SEÇİM YETKİSİ

CHP Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim yapılmasına karar verdi. Aktarılana göre MYK'ya da süreci yönetmek için yetki verdi.

CHP Kurultayı'na Soruşturma Başlatılmıştı, İfadeye Çağrılan Hamzaçebi'den İlk AçıklamaCHP Kurultayı'na Soruşturma Başlatılmıştı, İfadeye Çağrılan Hamzaçebi'den İlk AçıklamaGüncel

CHP'ye 'Kurultay' İncelemesinin Ayrıntıları Gerçek Gündem'de! Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi İfadeye ÇağrıldıCHP'ye 'Kurultay' İncelemesinin Ayrıntıları Gerçek Gündem'de! Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi İfadeye ÇağrıldıSiyaset

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
Son Güncelleme:
Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler
CHP Kurultayı'na Soruşturma Başlatılmıştı, İfadeye Çağrılan Hamzaçebi'den İlk Açıklama 'Kurultay' Soruşturması Sonrası Hamzaçebi'den İlk Açıklama
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
Mansur Yavaş, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı mı Olacak? 'Üçlü Zirve'de Bu Satırları Okudu Mansur Yavaş, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı mı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Kötü Haberi Verdi: Hepsi Ellerinden Alındı Emeklilikte Şartlar Değişti, Hakları Ellerinden Alındı